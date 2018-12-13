Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 декабря

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;
03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
10:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;
10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;
11:15 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;
11:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;
11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
12:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
15:45 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;
15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;
16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
16:30 мск Цены на импорт в США за ноябрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск Заявление Банка Швейцарии.