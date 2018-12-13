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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 декабря

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

11:15 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

11:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

15:45 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;

15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

16:30 мск Цены на импорт в США за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск Заявление Банка Швейцарии.

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