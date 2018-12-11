Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Резидент ТОР "Беринговский" предложит жителям Чукотки виртуальную реальность. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и индивидуальный предприниматель из Анадыря заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории опережающего развития "Беринговский". 38-ой резидент займется организацией нового вида досуга и дополнительного образования в формате виртуальной реальности. Подготовить бизнес-план и сформировать пакет документов для подачи заявки предпринимателю помог на безвозмездной основе Фонд развития Чукотки.

Проект "Виртуальная энциклопедия" стоимостью более полумиллиона рублей уже реализуется в Анадыре. В планах предпринимателя предоставлять услуги в других населённых пунктах региона. Как сообщает Фонд развития Чукотки, "Виртуальная энциклопедия" Altair VR позволит сделать дополнительное образование не только полезным, но и интересным. Зрителям смогут насладиться просмотром лучших научно-познавательных фильмов в формате VR – виртуальная реальность.

Второй проект в сфере организации досуга – это VR игры на аттракционе HTC Vive, на котором будет предложено более 30 игр на любой вкус. Желающим попробовать себя в сфере VR игр предлагаются 2 аттракциона на 2-ом этаже кинотеатра «Полярный». Для удобства предусмотрена возможность бронирования времени игры на сайте. В ходе деятельности инвестора будет создано 3 рабочих места.

Территория опережающего развития "Беринговский" создана в 2015 году по указу Президента Владимира Путина. Сейчас предпринимательскую деятельность в ТОР "Беринговский" ведут 38 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных с АО "КРДВ" соглашений составляет 11.2 млрд рублей с планами создать более 1290 рабочих мест. 27 инвесторов уже осваивают инвестиции, фактически вложив в их реализацию 1.8 млдр рублей и создав 400 рабочих мест.