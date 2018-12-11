Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;

02:50 мск Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

03:30 мск Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за III квартал;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь;

14:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

16:30 мск Индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за ноябрь.