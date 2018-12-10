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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 декабря 2018 г.Кабмин выделит 19.96 млрд рублей регионам с выс...
вчера 10:14

Кабмин выделит 19.96 млрд рублей регионам с высоким экономическим потенциалом

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении на общую сумму 19.96 млрд рублей 40 субъектов России, в которых показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"В целях поощрения субъектов Федерации, занявших с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, гранты в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете", - говорится в сообщении.

Наиболее высокие значения оценки достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями.

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