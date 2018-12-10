"Газпром нефть" получила лицензию на разведку на Лескинском участке полуострова Гыдан

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Газпром нефть" получила право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Лескинском лицензионном участке на Гыданском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лескинский лицензионный участок расположен на полуострове Гыдан в Таймырском районе Красноярского края. Его территория с одной стороны граничит с Тазовским районом Ямало-Ненецкого автономного округа, а с другой — с Карским морем. Общая площадь лицензионного участка — 3 650 км2. Геологические ресурсы нефти, согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, составляют 110 млн т н.э. Срок действия полученной лицензии — 27 лет.

"Сегодня Гыданский полуостров остается малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией. Используемые "Газпром нефтью" инновационные методы геологоразведки и анализа геофизической информации позволят нам точно и в сжатые сроки оценить ресурсный потенциал этой зоны и в случае открытия сформировать стратегию разработки актива. Получение прав на разработку Лескинского лицензионного участка является частью стратегии "Газпром нефти" по получению доступа в новые поисковые зоны с целью развития ресурсной базы за горизонтом 2025 года", — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

В ходе изучения потенциала нефтегазоносности Усть-Енисейской поисковой зоны "Газпром нефть" провела масштабную работу по переинтерпретации ранее собранной информации. Специалисты компании выполнили анализ результатов бурения скважин на прилегающих территориях, региональных сейсморазведочных работ и электроразведки. По внутренним оценкам экспертов компании, фактический объем запасов углеводородов на территории Лескинского участка может многократно превосходить официальные показатели.

В 2020 году "Газпром нефть" планирует закончить бурение первой поисковой скважины. Параллельно компания продолжит работу с имеющимися данными и проведет комплекс собственных полевых исследований для уточнения геологического строения участка. Гыданский полуостров отличает полное отсутствие инфраструктуры и значительная удаленность от объектов нефтегазового комплекса. Освоение актива потребует выполнения большого объема капитального строительства и подготовительных работ.