Курс доллара 66.2416   Курс евро 75.7075  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 декабря 2018 г."Газпром нефть" получила лицензию на разведку н...
вчера 10:56

"Газпром нефть" получила лицензию на разведку на Лескинском участке полуострова Гыдан
Эмитенты:   Газпром нефть

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Газпром нефть" получила право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Лескинском лицензионном участке на Гыданском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лескинский лицензионный участок расположен на полуострове Гыдан в Таймырском районе Красноярского края. Его территория с одной стороны граничит с Тазовским районом Ямало-Ненецкого автономного округа, а с другой — с Карским морем. Общая площадь лицензионного участка — 3 650 км2. Геологические ресурсы нефти, согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, составляют 110 млн т н.э. Срок действия полученной лицензии — 27 лет.

"Сегодня Гыданский полуостров остается малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией. Используемые "Газпром нефтью" инновационные методы геологоразведки и анализа геофизической информации позволят нам точно и в сжатые сроки оценить ресурсный потенциал этой зоны и в случае открытия сформировать стратегию разработки актива. Получение прав на разработку Лескинского лицензионного участка является частью стратегии "Газпром нефти" по получению доступа в новые поисковые зоны с целью развития ресурсной базы за горизонтом 2025 года", — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

В ходе изучения потенциала нефтегазоносности Усть-Енисейской поисковой зоны "Газпром нефть" провела масштабную работу по переинтерпретации ранее собранной информации. Специалисты компании выполнили анализ результатов бурения скважин на прилегающих территориях, региональных сейсморазведочных работ и электроразведки. По внутренним оценкам экспертов компании, фактический объем запасов углеводородов на территории Лескинского участка может многократно превосходить официальные показатели.

В 2020 году "Газпром нефть" планирует закончить бурение первой поисковой скважины. Параллельно компания продолжит работу с имеющимися данными и проведет комплекс собственных полевых исследований для уточнения геологического строения участка. Гыданский полуостров отличает полное отсутствие инфраструктуры и значительная удаленность от объектов нефтегазового комплекса. Освоение актива потребует выполнения большого объема капитального строительства и подготовительных работ.

Другие новости

вчера
12:05
Объём промышленного производства в Италии в ноябре увеличился на 0.1%
вчера
12:01
"Яндекс" запустил сервис заказа такси в Израиле
вчера
11:30
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился на 68,11 коп - до 66,24 рубля
вчера
11:18
МИД КНР потребовал от Японии справедливых и недискриминационных условий для своих компаний
вчера
10:56
"Газпром нефть" получила лицензию на разведку на Лескинском участке полуострова Гыдан
вчера
10:43
ГАЗ 10 декабря подпишет СПИК с Минпромторгом на 20 млрд руб - и. о. вице-губернатора
вчера
10:14
Кабмин выделит 19.96 млрд рублей регионам с высоким экономическим потенциалом
вчера
10:10
Антимонопольный регулятор Австралии обеспокоен деятельностью Google и Facebook - доклад
вчера
10:05
Профицит торгового баланса Германии в октябре составил 17.3 млрд евро
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»