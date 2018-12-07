Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 155 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 155 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 200 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за сентябрь и октябрь пересмотрены в сторону понижения на 12 тыс. в совокупности.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За 11 месяцев текущего года среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 206 тыс. в сравнении со 182 тыс. за аналогичный период 2017 года.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 161 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 202 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 27 тыс. после увеличения на 26 тыс. в октябре. В добывающем секторе число рабочих мест сократилось на 2 тыс. после увеличения на 3 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 5 тыс. после повышения на 24 тыс. в октябре.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 18.2 тыс., в оптовой торговле - выросло на 9.5 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы почти на 25.4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 6 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 8 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест снизилось на 9.7 тыс., в то время как в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 1.1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 2.2 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 40.1 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 6.4 тыс., в то время как занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 32 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрём 2017 года число госслужащих сократилось на 435 тыс. до 22.4 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%, оставшись на 49-летнем минимуме (за период с декабря 1969 года). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец ноября сократилось на 100 тыс. до 5.98 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 233 тыс. до 156.8 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 60 тыс. до 95.94 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 133 тыс. до 162.77 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 560 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в ноябре сократилось на 120 тыс. до 1.25 млн, составив 20.8% от общего числа безработных против 22.5% месяцем ранее и 24.3% в ноябре 2017 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 42 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.81 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 543 тыс. до 129.76 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 258 тыс. до 27.04 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 181 тыс. до 4.8 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.6% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2017 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.4 часа, понизившись на 0.1 по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.35 долл против 27.29 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.05% в сравнении с 3.1% в октябре.

Средняя недельная заработная плата в ноябре снизилась до 940.84 долл в сравнении с 941.51 долл месяцем ранее.