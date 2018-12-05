АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Первомайский"

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации банк "Первомайский" (ПАО) (г. Краснодар). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк" и "РНКБ Банк" (ПАО), действующие от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента. Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков банка "Первомайский" произведено в зависимости от места жительства.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банк "Первомайский" (ПАО) ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" и "РНКБ Банк" (ПАО) на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Первомайский" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 5 декабря 2018 года в "Российской газете".