Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;
11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;
11:30 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;
11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;
11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;
12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за октябрь;
13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
18:00 мск Заявление Банка Канады;
18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;
16:30 мск Производительность труда в Канаде за III квартал;
22:00 мск Бежевая книга ФРС США.