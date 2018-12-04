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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2018 г.Мадуро обсудит с Путиным реализацию общих проек...
вчера 10:39

Мадуро обсудит с Путиным реализацию общих проектов России и Венесуэлы
Эмитенты:   Роснефть

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить реализацию совместных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Венесуэлы в РФ.

"Президент Мадуро встретится с президентом Путиным, чтобы укрепить двусторонние отношения, а также обсудить ряд совместных проектов", - отметили в диппредставительстве.

Агентство напоминает, что ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил о планировании новых совместных проектов венесуэльской государственной компании PDVSA с "Роснефтью". На сегодняшний день компании реализуют совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20.5 млрд тонн. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

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