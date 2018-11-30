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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2018 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 10:06

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Первомайский"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации банк "Первомайский" (ПАО) (г. Краснодар). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Первомайский» (ПАО), проживающим во всех субъектах Российской Федерации кроме вкладчиков банка, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации банк "Первомайский", проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, будет осуществлять "РНКБ Банк" (ПАО).

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 5 декабря 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 4 декабря 2018 года на сайте АСВ, а также 5 декабря 2018 года в "Российской газете".

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