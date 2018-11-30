Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 ноября

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;
03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;
04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;
04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;
08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за ноябрь;
08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;
10:00 мск Цены на импорт в Германии за октябрь;
10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;
10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;
11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;
12:00 мск Уровень безработицы в Италии за октябрь;
13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии, предварительно за ноябрь;
13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;
13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;
16:30 мск Индекс цен производителей Канады за октябрь;
16:30 мск ВВП Канады за сентябрь;
17:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;
N/A мск: Саммит стран G-20.