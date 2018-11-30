Курс доллара 66.6342   Курс евро 75.8897  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 ноября

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за ноябрь;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;

10:00 мск Цены на импорт в Германии за октябрь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;

11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

12:00 мск Уровень безработицы в Италии за октябрь;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии, предварительно за ноябрь;

13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск ВВП Канады за сентябрь;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

N/A мск: Саммит стран G-20.

Другие новости

сегодня
10:06
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Первомайский"
сегодня
10:05
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в ноябре составил 53.4 пунктов
сегодня
10:03
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Русского ипотечного банка"
сегодня
10:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре составил 50.0
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 ноября
сегодня
08:29
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании встречи лидеров США и Китая
сегодня
07:02
МИНПРОМТОРГ РФ ОРГАНИЗУЕТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕХАНИЗМА ЗАКУПОК ГАЗПРОМОМ ТБД У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБ - ИСТОЧНИК
сегодня
03:13
Власти Приморья предложили проводить во Владивостоке форум экспортеров в страны Азии
сегодня
02:33
Венесуэла предложит ОПЕК серьезно снизить добычу нефти - Мадуро
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»