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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сетябрь;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за октябрь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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