Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 ноября

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сетябрь;
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за октябрь;
12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.