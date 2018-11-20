Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре снизилось на 0.6%

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре снизилось на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1263 тыс. в годовом выражении против 1270 тыс. в сентябре.

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1260 тыс.

По сравнению с октябрём 2017 года число выданных разрешений уменьшилось на 6.0%.