Курс доллара 65.5871   Курс евро 75.1825  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2018 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре снизилось на 0.6%

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре снизилось на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1263 тыс. в годовом выражении против 1270 тыс. в сентябре.

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1260 тыс.

По сравнению с октябрём 2017 года число выданных разрешений уменьшилось на 6.0%.

Другие новости

вчера
18:21
Enel намерен вложить около 100 млн евро в проекты модернизации ТЭС в РФ на первых отборах
вчера
18:04
Координация институтов развития поможет экспортерам из малого бизнеса - РЭЦ
вчера
17:36
Минтранс РФ видит большой интерес компаний из "списка Белоусова" к транспортным проектам
вчера
17:05
"Дыра" в капитале московского "Банка торгового финансирования" составила 81,8 млн руб
вчера
16:36
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре снизилось на 0.6%
вчера
16:33
Число закладок новых домов в США в октябре выросло на 1.5%
вчера
16:23
Сельхозпроизводство в РФ в октябре возобновило рост, увеличилось на 11,9% - Росстат
вчера
16:08
Объем суверенных евробондов РФ на счетах нерезидентов за октябрь вырос на 1,3% - ЦБ РФ
вчера
16:01
МИНФИН РФ НА АУКЦИОНЕ 21 НОЯБРЯ ПРЕДЛОЖИТ ОФЗ НА 20 МЛРД РУБ — ВЕДОМСТВО
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»