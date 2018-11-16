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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 ноября

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за октябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

14:00 мск: Торговый баланс Италии за сентябрь;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за октябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за октябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за сентябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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