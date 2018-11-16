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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2018 г.Банк "Открытие" завершил передачу непрофильных ...
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Банк "Открытие" завершил передачу непрофильных активов в банк "Траст" на сумму 438 млрд рублей
Эмитенты:   Открытие Банк  |  Открытие Холдинг

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "Открыти" передал в "Траст" непрофильные активы на сумму 438 млрд рублей и погасил свою задолженность перед ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Выделяя банка "Открытие специальный", банк "Открытие", также передал "Трасту" требования по депозитам Банка России. Напомним, ранее банк вернул 603 млрд руб. из выделенных в рамках процедур финансового оздоровления 710 млрд руб., причем 330 млрд руб. – досрочно. Таким образом, по результатам завершения процедуры выделения "Открытие специальный" на балансе банка "Открытие" не осталось депозитов Банка России, и вся его пассивная база сформирована полностью рыночными источниками", - говорится в сообщении.

Выделение "Открытие Специальный" стало одним из заключительных этапов по формированию портфеля Банка непрофильных активов.

В Банк непрофильных активов передаются непрофильные активы "Открытия", "Бинбанка", санируемых "Рост банка" и "Автовазбанка", а также часть активов "Промсвязьбанка". Банк будет пополняться до конца 2019 года, его общий объем составит более 2 трлн рублей.

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