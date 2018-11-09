Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс PPI вырос на 2.9%, ускорив темпы повышения с 2.6% в сентябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с октябрём 2017 года индекс PPI core вырос на 2.6% против ожидаемого повышения на 2.3%.