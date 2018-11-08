Курс доллара 66.2155   Курс евро 75.6711  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2018 г.Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
вчера 22:12

Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 8 ноября 2018 года.

Информация, полученная за период, прошедший после сентябрьского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и что экономическая активность повышалась значительными темпами. Рост числа рабочих мест в последние месяцы в среднем был сильным, а уровень безработицы снизился. Расходы домохозяйств продолжили уверенно расти, в то время как рост инвестиций предпринимателей в основной капитал замедлился после быстрого увеличения ранее в этом году. Измеряемые на 12-месячной основе оба индикатора инфляции - головной и без учета цен на продукты питания и энергоносители - остаются вблизи 2%. Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий в целом почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет полагает, что дальнейшее постепенное повышение целевого коридора ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому расширению экономической активности, сильным условиям на рынке труда и инфляции вблизи симметричной цели Комитета 2% в среднесрочной перспективе. Риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне 2.00 - 2.25%.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Мэри Дэли; Лоретта Местер; и Рэндал Куорлз.

Другие новости

сегодня
02:09
Орешкин: У РФ есть хорошие перспективы оспорить в ВТО пошлины США на сталь и алюминий
вчера
23:38
ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ США НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА И РАБОТУ КОМПАНИИ "КРЫМ ТЭЦ" В РОССИИ - МИНЭНЕРГО РФ
вчера
22:34
Цены на нефть ускорили снижение на итогах заседания ФРС США
вчера
22:14
США ввели санкции против замглавы МГБ ЛНР Басова и россиянина Зарицкого - минфин
вчера
22:12
Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
вчера
22:03
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2-2,25% годовых, как и ожидалось
вчера
22:02
Федрезерв США сохранил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне
вчера
21:41
США ввели санкции против санаториев в Крыму и "Южного проекта" Ковальчука – минфин
вчера
21:18
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПО УКРАИНЕ В АДРЕС ГРАЖДАН УКРАИНЫ АЛЕКАСАНДРА БАСОВА, АНДРЕЯ СУШКО И РОССИЯНИНА ВЛАДИМИРА ЗАРИЦКОГО - МИНФИН
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»