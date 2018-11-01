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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2018 г.Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправ...
сегодня 10:03

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2018 год

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2018 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов на 1 трлн 874.0 млрд рублей - он составит 18.947 трлн рублей. Общий объем расходов увеличивается на 212.7 млрд рублей, до 16.808 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0.3 п.п. Профицит федерального бюджета в 2018 году увеличится более чем в четыре раза по сравнению с показателями, обозначенными в действующей редакции бюджета - он составит 2.137 трлн рублей", - отмечает агентство.

Поправки подготовлены с учетом исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь 2018 года, а также с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2018 году и ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год.

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