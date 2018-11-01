Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за октябрь.