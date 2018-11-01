Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за октябрь;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;
11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;
15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;
15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за октябрь.