Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 октября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;

09:30 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;

12:00 мск: ВВП Италии за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь;

22:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.