Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 октября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;
09:30 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;
12:00 мск: ВВП Италии за III квартал, предварительно;
12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь;
22:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.