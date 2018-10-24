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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2018 г.Продажи новых домов в США в сентябре сократилис...
вчера 17:13

Продажи новых домов в США в сентябре сократились на 5.5% (расширенное сообщение)

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре сократились на 5.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 553 тыс. домов в годовом исчислении.

В августе продажи новых домов составили 585 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 629 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 627 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2017 года продажи новых домов сократились на 13.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 41 тыс. новых домов против 46 тыс. в августе и 52 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 9 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 320.0 тыс. долл против 319.2 тыс. в августе и 329.7 тыс. в июле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 377.2 тыс. долл против 384.5 тыс. в августе и 393.4 тыс. в июле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец сентября составили 327 тыс. единиц против 318 тыс. в августе и 312 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.1 месяца против 6.5 в августе и 6.2 в июле.

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