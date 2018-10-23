Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за сентябрь;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за август;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.