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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2018 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.13 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.42 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.246 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.53 млн барр.

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