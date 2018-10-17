Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.5 млн барр.

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 октября, вырос на 6.5 млн барр. и составил 416.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.0 млн барр. и составили 234.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.8 млн барр. и составили 132.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.1 млн барр. и составили 657.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.7 млн барр. и составили 28.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.13 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.42 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.246 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.53 млн барр.