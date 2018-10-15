Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "МБСП"

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В связи с неустойчивым финансовым положением "Международного банка Санкт-Петербурга" (Акционерное общество) (г. Санкт-Петербург) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 15.10.2018 № ОД-2668 возложил с 15 октября 2018 года на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению Банком "МБСП" (АО) сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Банком "МБСП" (АО) приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является определение агентством размера дисбаланса между стоимостью активов и обязательств банка.

Одновременно Банк России приказом от 15.10.2018 № ОД-2669 в соответствии со статьей 18938 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с 15 октября 2018 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка "МБСП" (АО) сроком на три месяца.

Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность её активов.

Банк "МБСП" является участником системы страхования вкладов. Введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

Выплаты по вкладам в Банке "МБСП" (АО) начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.