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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 октября

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса за август;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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