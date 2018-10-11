Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.1%, почасовая зарплата увеличилась на 0.3%

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его увеличения на 0.2% в августе.

По сравнению с сентябрём 2017 года потребительская инфляция в США выросла на 2.3%, замедлив темпы повышения с 2.7% в августе.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос также на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с сентябрём 2017 года базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.2%, как и в августе.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре повысилась на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.1% в августе. В годовом выражении почасовая зарплата в сентябре выросла на 0.5%.