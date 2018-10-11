Курс доллара 66.1832   Курс евро 76.0710  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:44

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.5 тыс.

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 октября, выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 207 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 209.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 сентября, увеличилось на 4 тыс. и составило 1660 тыс. против 1656 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1650 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10 тыс. до 1656 тыс. (минимум с 18 августа 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 сентября, сократилось на 13.5 тыс. и составило 1.42 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.65 млн человек.

Другие новости

сегодня
16:39
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Флора-Москва"
сегодня
16:28
"Дом.рф" планирует разработать альтернативу ипотеке
сегодня
16:12
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" ПРИСТУПИЛА К РАССМОТРЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ АВАРИИ "СОЮЗА" - КОМПАНИЯ
сегодня
16:02
ВНЕШНИЙ ДОЛГ РФ НА 1 ОКТЯБРЯ СОСТАВИЛ $467,1 МЛРД, СОКРАТИВШИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА $51 МЛРД, ИЛИ НА 9,8% - ЦБ
сегодня
15:44
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.5 тыс.
сегодня
15:36
Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.1%, почасовая зарплата увеличилась на 0.3%
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 7 тыс.
сегодня
15:23
Землетрясение не повлияло на работу финансовой G20 на Бали
сегодня
14:53
Запасы нефти и нефтепродуктов ОЭСР в августе были на 47 млн баррелей ниже средних за 5 лет
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»