Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.5 тыс.

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 октября, выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 207 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 209.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 сентября, увеличилось на 4 тыс. и составило 1660 тыс. против 1656 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1650 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10 тыс. до 1656 тыс. (минимум с 18 августа 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 сентября, сократилось на 13.5 тыс. и составило 1.42 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.65 млн человек.