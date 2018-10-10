Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 октября

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь.