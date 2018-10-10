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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 октября 2018 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:03

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 1.0%

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.6% в июле.

Ранее сообщалось, что в августе объём оптовых запасов вырос на 0.8%. Аналитики ожидали сохранения показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июле.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.26, как и в июле.

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