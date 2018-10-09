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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

04:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за август;

11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;

11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;

11:30 мск: ВВП Великобритании за август;

12:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;

20:01 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь.

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