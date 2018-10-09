"ВТБ" предоставит кредит "Красноярсккрайуголь" в размере 1.8 млрд рублей

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"ВТБ" заключил с АО "Красноярсккрайуголь" кредитное соглашение на сумму 1.8 млрд рублей сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средства предоставляются на рефинансирование задолженности в других банках и поддержание текущей деятельности предприятия.

"ВТБ активно участвует в финансировании важнейших отраслей российской экономики, одной из которых является угледобыча. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес, готовый развиваться и инвестировать в технологии и оборудование, укреплял позиции на рынке, поэтому рады сотрудничеству с "Красноярсккрайуголь"", - отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка "ВТБ" Руслан Ерёменко

"Мы заинтересованы в привлечении доступных банковских ресурсов для реализации масштабных планов развития группы. Сотрудничество с банком "ВТБ", предложившим эффективные финансовые решения задач компании, позволит нам в полной мере реализовать очередной этап инвестиционной программы группы", - сказал генеральный директор "Русский Уголь" Станислав Грачев.