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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2018 г.Правительство РФ распорядилось реализовать до 1...
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Правительство РФ распорядилось реализовать до 1.5 млн тонн зерна из госфонда

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев распорядился реализовать до 1.5 млн тонн зерна из интервенционного фонда на внутреннем и внешнем рынках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением принято решение о реализации в 2018–2019 годах пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008–2016 годах, на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объёме до 1500 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета.

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