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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

17:00 мск: Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Продажи новых домов в Австралии за август.

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