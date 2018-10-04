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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2018 г.Правительство РФ выделило 9.8 млрд рублей на по...
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Правительство РФ выделило 9.8 млрд рублей на покупку "Суперджетов 100"

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении "Государственной транспортной лизинговой компании" субсидии в размере 9.8 млрд рублей на приобретение самолетов Sukhoi Superjet 100 для региональных авиаперевозок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Субсидия вместе с внебюджетными средствами в размере 8.9 млрд рублей будет направлена на закупку восьми самолётов "Сухой Суперджет 100" общей стоимостью 18.7 млрд рублей для последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки на региональных авиалиниях", - говорится в сообщении.

Поставка самолётов будет осуществлена в 2018–2019 годах.

Господдержка позволит ПАО "ГТЛК" увеличить количество закупаемых и передаваемых в лизинг самолётов и сохранить для авиакомпаний выгодные условия лизинговых платежей.

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