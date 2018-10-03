Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 8.0 млн барр.

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 28 сентября, вырос на 8.0 млн барр. и составил 404.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.5 млн барр. и составили 235.2 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.8 млн барр. и составили 136.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.7 млн барр. и составили 24.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.91 млн барр., запасы бензина снизились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.02 млн барр.