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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2018 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренный рост запасов

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 28 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.91 млн барр., запасы бензина снизились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.02 млн барр.

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