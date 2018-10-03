"ВТБ" закрыл сделку по покупке 85% акций банка "Возрождение"

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"ВТБ" и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению "ВТБ" контрольного пакета акций банка "Возрождение" (85%) после получения всех необходимых согласований со стороны регулятора и в соответствии с решением Наблюдательного совета ВТБ от 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "ВТБ".

"В определенные законом сроки "ВТБ" направит обязательное предложение миноритарным акционерам "Возрождения" о выкупе пакетов обыкновенных акций. До января 2019 г. им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры. Окончательная интеграция банков планируется к завершению в 2020 году", - говорится в сообщении.

Стратегия развития "Возрождения" будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе с розничными и корпоративными клиентами. Команда банка "Возрождение", обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена — таким образом, при интеграции будут взаимно усилены экспертиза и компетенции банков, что будет способствовать дальнейшему развитию качества обслуживания клиентов. Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты "Возрождения" — как физические, так и юридические лица. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы "ВТБ".