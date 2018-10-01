ЦБ выдал "Внешфинбанку" универсальную лицензию

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России с 1 октября выдал универсальную лицензию ООО КБ "Внешфинбанк" в связи с расширением деятельности кредитной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

"Банк России информирует о том, что Обществу с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования" ООО КБ "Внешфинбанк" выдана Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов от 1 октября 2018 года № 3173 в связи с расширением деятельности", - говорится в сообщении регулятора.