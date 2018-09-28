Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения до 100.1 с предварительного уровня 100.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 100.5.

В августе значение индекса составило 96.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в сентябре составил 2.7% в сравнении с 3.0% месяцем ранее.