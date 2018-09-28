Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 октября

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan III квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan III квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;
10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за август;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за август;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;
N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за сентябрь;
N/A мск: Розничные продажи в Германии за август;
N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии III квартал;
N/A мск: Цены на импорт в Германии за август.