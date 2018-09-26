Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк "Югра". Об этом сообщает РИА "Новости".

"В отношении банка открыли конкурсное производство на один год. Агентство по страхованию вкладов будет выполнять функции конкурсного управляющего", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что ранее в Центробанке отметили, что разница между обязательствами и активами "Югры" превышает 143 миллиарда рублей. Имущество банка стоит около 56.3 миллиарда рублей, а неисполненные обязательства оцениваются в 199.3 миллиарда рублей.