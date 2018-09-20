Курс доллара 66.4725   Курс евро 77.7529  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2018 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:02

Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе вырос на 0.4%

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июле (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

вчера
17:34
РФ в 2019-2020 годах может обойтись без займов, дорого занимать не будет - Силуанов
вчера
17:12
ВЭБ может быть докапитализирован за счет ФНБ при достижении фондом 7% ВВП - Силуанов
вчера
17:11
Проажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе не изменились по сравнению с июлем (расширенное сообщение)
вчера
17:05
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе не изменились по сравнению с июлем
вчера
17:02
Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе вырос на 0.4%
вчера
17:00
РУБЛЬ ОТЫГРАЛ ПОЛОВИНУ ПАДЕНИЯ АВГУСТА-СЕНТЯБРЯ БЛАГОДАРЯ РЯДУ ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯМ ЦБ ПО СТАВКЕ И ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА
вчера
16:43
"Яндекс" участвует в обсуждении антипиратской концепции
вчера
16:26
Минфин считает, что для чистоты бюджетного правила правильнее вкладывать ФНБ вне РФ
вчера
16:02
Международные резервы РФ с 7 по 14 сентября выросли на 0,3%, до $460,9 млрд — ЦБ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»