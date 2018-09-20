Курс доллара 66.4725   Курс евро 77.7529  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2018 г.Проажи домов на вторичном рынке недвижимости в ...
вчера 17:11

Проажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе не изменились по сравнению с июлем (расширенное сообщение)

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.34 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.36 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2017 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 1.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 264.8 тыс. долл, повысившись на 4.6% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа, как и в июле, составили 1.92 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В данный момент потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.1 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в августе составил 29 дней в сравнении с 27 дней в июле и 30 годом ранее. При этом 52% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

Другие новости

вчера
18:25
Трамп подписал указ о реализации санкций против России
вчера
17:56
Трамп подписал указ о реализации санкций против России
вчера
17:34
РФ в 2019-2020 годах может обойтись без займов, дорого занимать не будет - Силуанов
вчера
17:12
ВЭБ может быть докапитализирован за счет ФНБ при достижении фондом 7% ВВП - Силуанов
вчера
17:11
Проажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе не изменились по сравнению с июлем (расширенное сообщение)
вчера
17:05
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе не изменились по сравнению с июлем
вчера
17:02
Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе вырос на 0.4%
вчера
17:00
РУБЛЬ ОТЫГРАЛ ПОЛОВИНУ ПАДЕНИЯ АВГУСТА-СЕНТЯБРЯ БЛАГОДАРЯ РЯДУ ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯМ ЦБ ПО СТАВКЕ И ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА
вчера
16:43
"Яндекс" участвует в обсуждении антипиратской концепции
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»