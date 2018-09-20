Проажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе не изменились по сравнению с июлем (расширенное сообщение)

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.34 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.36 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2017 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 1.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 264.8 тыс. долл, повысившись на 4.6% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа, как и в июле, составили 1.92 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В данный момент потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.1 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в августе составил 29 дней в сравнении с 27 дней в июле и 30 годом ранее. При этом 52% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.