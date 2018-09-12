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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.3 млн барр.

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 7 сентября, сократился на 5.3 млн барр. и составил 396.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 1.3 млн барр. и составили 235.9 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина на прежнем уровне.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 6.2 млн барр. и составили 139.3 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 2.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.2 млн барр. и составили 23.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.64 млн барр., запасы бензина выросли на 2.12 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 5.82 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.17 млн барр.

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