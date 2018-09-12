Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенное сокращение запасов

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 7 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.7 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов выросли на 2.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.64 млн барр., запасы бензина выросли на 2.12 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 5.82 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.17 млн барр.