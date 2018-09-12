Курс доллара 69.9744   Курс евро 81.3942  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенное сокращение запасов

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 7 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.7 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов выросли на 2.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.64 млн барр., запасы бензина выросли на 2.12 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 5.82 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.17 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:08
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ СИЛУАНОВ В ЧЕТВЕРГ ВСТРЕТИТСЯ С МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ США ПЕРРИ - ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СИЛУАНОВА
сегодня
17:49
АРЕСТ АКЦИЙ НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ УКРАИНСКОГО ДОЧЕРНЕГО БАНКА СБЕРБАНКА, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОСТАЁТСЯ СТАБИЛЬНЫМ - СБЕРБАНК
сегодня
17:40
В Крыму заявили, что за арестом акций банков РФ на Украине стоят олигархи
сегодня
17:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.3 млн барр.
сегодня
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенное сокращение запасов
сегодня
17:01
РФПИ, АФК "Система" и корейская Green Cross Cell будут развивать биотехнологии в РФ
сегодня
16:37
Саудовская компания покупает украинский агрохолдинг "Мрия"
сегодня
16:08
Готовность граждан инвестировать в сложные фининструменты недостаточно велика - ЦБ РФ
сегодня
16:00
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД ОСТАЕТСЯ НУЛЕВОЙ, С НАЧАЛА ГОДА НАБРАЛА 2,3% - РОССТАТ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»