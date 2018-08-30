Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США достигла 49-летнего минимума

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 августа, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 213 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс. (минимум с 13 декабря 1969 года).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 августа, уменьшилось на 20 тыс. и составило 1708 тыс. против 1728 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1727 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. до 1731.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 августа, сократилось на 9.7 тыс. и составило 1.69 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.92 млн человек.