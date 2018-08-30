Курс доллара 68.0821   Курс евро 79.6765  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:48

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США достигла 49-летнего минимума

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 августа, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 213 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс. (минимум с 13 декабря 1969 года).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 августа, уменьшилось на 20 тыс. и составило 1708 тыс. против 1728 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1727 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. до 1731.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 августа, сократилось на 9.7 тыс. и составило 1.69 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.92 млн человек.

Другие новости

вчера
17:14
Культура получит из бюджета в 2019-2021 гг больше средств, чем спорт и туризм - Медведев
вчера
16:31
ПОПРАВКИ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ В ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ - ИСАЕВ
вчера
16:00
Реальные пенсии в РФ в январе-июле выросли на 1,5% - Росстат
вчера
15:57
ЯНДЕКС НЕ МОЖЕТ ОТДЕЛИТЬ ПИРАТСКИЙ КОНТЕНТ ОТ ЛЕГАЛЬНОГО, ПОЭТОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОТЕРЯЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЫСКАТЬ И КОНТЕНТ "ГАЗПРОМ МЕДИА" - ЯНДЕКС
вчера
15:48
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США достигла 49-летнего минимума
вчера
15:43
Nord Stream 2 начала подготовительные работы к строительству "Северного потока-2" в РФ
вчера
15:38
Базовая инфляция в США в июле составила 2.0%
вчера
15:37
Личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.3%, расходы увеличились на 0.4%
вчера
15:34
ФАС планирует в 2020 г утвердить грузотариф для РЖД до 2030 г - Артемьев
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»