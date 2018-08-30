Личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.3%, расходы увеличились на 0.4%

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июне.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в июле на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в июле увеличились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.4% в июне.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июле на 0.4%.

Норма сбережений в июле составила 6.7% в сравнении с 6.8% в июне.