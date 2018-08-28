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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2018 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:05

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в августе существенно вырос

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 133.4 пункта против 127.9 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 126.6 в сравнении с первоначально объявленным июльским значением 127.4.

Индекс оценки текущей ситуации в августе вырос до 172.2 против 166.1 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 107.6 против 102.4 в июле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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