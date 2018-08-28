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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2018 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
вчера 16:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в июне вырос на 6.3% в годовом выражении

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 6.4%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 6.0% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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